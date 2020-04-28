Преступная группа в Сочи похитила полезных ископаемых на 12 миллионов рублей

28 Апр 2020 2020-04-28T12:15:57+03:00

Русло реки Мзымта в Сочи. Фото СУ СК по Краснодарскому краю

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СУ СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении четверых жителей Краснодарского края и Адыгеи в возрасте от 42 до 61 года.

Они обвиняются в хищении полезных ископаемых организованной группой в особо крупном размере и проведении работ с нарушением правил охраны биоресурсов.

Как удалось выяснить следствию, в июле 2018 года 46-летний житель краевого центра создал преступную группу, в которую вовлек троих своих безработных знакомых.

По разработанному плану 61-летний участник преступной группы- учредитель и директор одной из строительных компаний, направил заявку в Минприроды региона на получение разрешения на проведение работ по углублению дна в русле реки Мзымта в Адлерском районе Сочи.

Остальные участники группы при этом вели добычу песчано-гравийной смеси, и сдавали ее затем в пункты приема.

Злоумышленники отлично знали, что строительная компания, получившая разрешение на проведение дноуглубительных работ и расчистку участка реки Мзымта , не имеет права распоряжаться добытыми полезными ископаемыми, однако под видом работ по устройству русла в период с 31 июля 2018 по 19 марта 2019 года похитили более 16 кубометров грунта.

В результате федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 12 млн рублей.

Кроме того, участники организованной преступной группы оказали негативное воздействие на водные биологические ресурсы реки Мзымта, тем самым причинив ущерб на сумму более 20 млн рублей.

- Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ОЭБиПК УВД по городу Сочи, 8-го отдела оперативного управления ФСО России,- сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие по делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU