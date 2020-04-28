В Темрюке 18-летний парень спас женщину из пожара
В микрорайоне Правобережный Темрюка утром в выходной день произошел пожар в двухуровневой квартире.
В этот день 18-летний Анатолий Шамрай находился неподалеку от места ЧП и услышал крики о помощи. Подбежав к горящему строению, парень увидел женщину, стоящую на уровне второго этажа на козырьке пристройки. Он подобрал лежащую во дворе лестницу и поднялся к пострадавшей. Молодой человек сам опустил ее вниз.
- Прибывшие на место возгорания пожарные потушили огонь. Для этого привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Полностью выгорели помещения общей площадью 90 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В настоящее время Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю рассматривается вопрос о награждении местного жителя за проявленный героизм.
ИСТОЧНИК KP.RU