2020-04-28T12:09:53+03:00
Происшествия

На Кубани в ДТП погиб водитель скутера

Все обстоятельства аварии выясняются
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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27 апреля в 13:10 на автодороге МайкопТуапсе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.

По предварительным данным, водитель, управляя скутером «Хонда Дио», нарушил правила перестроения, съехал с дороги. Транспорт опрокинулся.

- В результате ДТП погиб неустановленный водитель скутера. Все обстоятельства выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах Кубани 27 апреля 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 11 ДТП, в которых 1 человек погиб и 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

По причине несоблюдения очередности проезда произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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