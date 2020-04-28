На Кубани в ДТП погиб водитель скутера

28 Апр 2020 2020-04-28T12:09:53+03:00

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27 апреля в 13:10 на автодороге Майкоп – Туапсе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.

По предварительным данным, водитель, управляя скутером «Хонда Дио», нарушил правила перестроения, съехал с дороги. Транспорт опрокинулся.

- В результате ДТП погиб неустановленный водитель скутера. Все обстоятельства выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах Кубани 27 апреля 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 11 ДТП, в которых 1 человек погиб и 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

По причине несоблюдения очередности проезда произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU