В Тихорецком районе местная жительница киркой до смерти забила сожителя
Инцидент произошел в ночь на 17 апреля. Сожители распивали алкогольные напитки у себя в дома в Тихорецке.
Между ними вскоре произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла сожителю два удара киркой в область головы, убив его. После произошедшего обвиняемая легла спать.
Проснувшись рано утром, она попыталась скрыть следы преступления. Через какое-то время обвиняемая вызвала правоохранителей. Им она сообщила, что вернувшись домой, обнаружила сожителя без признаков жизни.
- Следователь установил причастность женщины к совершению убийства, она была задержана. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU