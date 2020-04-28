В Тихорецком районе местная жительница киркой до смерти забила сожителя

28 Апр 2020 2020-04-28T11:42:58+03:00

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Инцидент произошел в ночь на 17 апреля. Сожители распивали алкогольные напитки у себя в дома в Тихорецке.

Между ними вскоре произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла сожителю два удара киркой в область головы, убив его. После произошедшего обвиняемая легла спать.

Проснувшись рано утром, она попыталась скрыть следы преступления. Через какое-то время обвиняемая вызвала правоохранителей. Им она сообщила, что вернувшись домой, обнаружила сожителя без признаков жизни.

- Следователь установил причастность женщины к совершению убийства, она была задержана. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU