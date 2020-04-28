В обсерваторы Краснодара 27 апреля из аэропорта отправили 41 пассажира

28 Апр 2020 2020-04-28T12:03:20+03:00

А жители региона будут соблюдать самоизоляцию дома

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27 апреля аэропорт Краснодара принял 7 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Махачкалы, Ярославля и Уфы. Всего в понедельник прибыл 281 пассажир.

Специалисты Роспотребнадзора проверили у всех граждан температуру. Всем выдали предписание о необходимости самоизоляции. В обсерваторы отправили 41 человека.

- Все прилетевшие жители Краснодарского края будут соблюдать 14-дневную самоизоляцию дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Прибывающие в регион другими видами транспорта, за исключением Республики Адыгея, обязаны сообщить об этом на «горячую линию» по телефонам 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.

ИСТОЧНИК KP.RU