В Щербиновском районе браконьеры ловили рыбу жаберными сетями
Полицейские в районе в реки Ея канала Ейского нерестового водного хозяйства заметили резиновую лодку, в которой находились двое мужчин. Они ловили рыбу запрещенными снастями - жаберными сетями.
- Злоумышленников досмотрели. У них нашли свыше 1700 рыб породы тарань. Ущерб составил 1,7 миллион рублей. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Им грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU