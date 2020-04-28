2020-04-28T12:18:26+03:00
Происшествия

В Щербиновском районе браконьеры ловили рыбу жаберными сетями

Ущерб превысил 1,7 миллион рублей
Александра ПОДУШКО
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В Щербиновском районе браконьеры ловили рыбу жаберными сетямиВ Щербиновском районе браконьеры ловили рыбу жаберными сетямиФото: Архив "КП"
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Полицейские в районе в реки Ея канала Ейского нерестового водного хозяйства заметили резиновую лодку, в которой находились двое мужчин. Они ловили рыбу запрещенными снастями - жаберными сетями.

- Злоумышленников досмотрели. У них нашли свыше 1700 рыб породы тарань. Ущерб составил 1,7 миллион рублей. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Щербиновском районе браконьеры ловили рыбу жаберными сетями
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