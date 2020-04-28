На Кубани объемы производства антисептических средств выросли в 6 раз

28 Апр 2020 2020-04-28T12:40:16+03:00

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Руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов в прямом эфире ответил на вопросы бизнеса и СМИ. Он рассказал о том, как адаптируется отрасль промышленности к условиям пандемии.

В крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева была оперативно создана программа льготного финансирования «Первая необходимость». Так, уже одобрены семь займов объемом 108 миллионов рублей. На рассмотрении - более 20 заявок. Предприятия по производству непродовольственных товаров сейчас трудятся в усиленном режиме. В основном изготавливают антисептики, резиновые перчатки, маски для лица.

- Предприятия работают в три смены. За последнее время производственная мощность фабрик, выпускающих антисептические средства, была увеличена в 6 раз – с 15 до 90 тонн в сутки, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Многие компании оперативно перепрофилировались. Маски сейчас шьют 32 предприятия в десяти районах. Они выпускают в среднем 45 тысяч единиц товара в сутки. Семь предприятий перестроились под выпуск специальных комплектов одноразовой одежды.

Три компании химотрасли стали производить антисептики и средства дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU