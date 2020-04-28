2020-04-28T12:40:16+03:00
Общество

На Кубани объемы производства антисептических средств выросли в 6 раз

Теперь предприятия изготавливают 90 тонн в сутки
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов в прямом эфире ответил на вопросы бизнеса и СМИ. Он рассказал о том, как адаптируется отрасль промышленности к условиям пандемии.

В крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева была оперативно создана программа льготного финансирования «Первая необходимость». Так, уже одобрены семь займов объемом 108 миллионов рублей. На рассмотрении - более 20 заявок. Предприятия по производству непродовольственных товаров сейчас трудятся в усиленном режиме. В основном изготавливают антисептики, резиновые перчатки, маски для лица.

- Предприятия работают в три смены. За последнее время производственная мощность фабрик, выпускающих антисептические средства, была увеличена в 6 раз – с 15 до 90 тонн в сутки, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Многие компании оперативно перепрофилировались. Маски сейчас шьют 32 предприятия в десяти районах. Они выпускают в среднем 45 тысяч единиц товара в сутки. Семь предприятий перестроились под выпуск специальных комплектов одноразовой одежды.

Три компании химотрасли стали производить антисептики и средства дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань вошла в тройку регионов по количеству ввода жилья
Власти Сочи призвали горожан сообщать о нерадивых управляющих компаниях
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
На «здании с часами» в Краснодаре появится баннер со знаменитой фронтовой регулировщицей
В Краснодаре «Яндекс. Такси» будет возить медиков бесплатно
Онлайн-развлечения AliExpress собрали более 39 млн просмотров
Сотрудники ФК «Сочи оказали помощь ветеранам спорта
ВТБ и компания РОЛЬФ провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом
Рекордное число сочинских пляжей удостоены награды «Голубой флаг»
Коллективу Усть-Лабинской ЦРБ передали одноразовые бахилы и маски-респираторы
В Анапе завершается благоустройство памятников ко Дню Победы
В Калининском районе мужчина выплатит 2 миллиона рублей за незаконную рыбалку
В Краснодаре в день Радоницы мобильные группы дежурят на всех 18 кладбищах
На Кубани объемы производства антисептических средств выросли в 6 раз
В Щербиновском районе браконьеры ловили рыбу жаберными сетями
В обсерваторы Краснодара 27 апреля из аэропорта отправили 41 пассажира
В Тихорецком районе местная жительница киркой до смерти забила сожителя
На Кубани в ДТП погиб водитель скутера
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 28 апреля 2020 года: среди пациентов 25 женщин и 26 мужчин
В Темрюке 18-летний парень спас женщину из пожара
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 апреля 2020 года увеличилось еще на 51
Преступная группа в Сочи похитила полезных ископаемых на 12 миллионов рублей
В микрорайоне «Почтовый» Краснодара возводят школу
Жителя Новороссийска осудят за мошенничество на 6 миллионов рублей
На Кубани местный житель оговорил своих знакомых в краже мопеда
На Кубани спасатели помогли водителю КамАЗа, который после ДТП застрял в кабине
В Лабинске мужчина предъявил полицейским поддельный пропуск
Мэр Сочи проверил работу обсерватора в Адлерском районе