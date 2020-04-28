В Краснодаре в день Радоницы мобильные группы дежурят на всех 18 кладбищах

28 Апр 2020 2020-04-28T13:10:53+03:00

В настоящий момент нарушений не зафиксировано

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В краевой столице из-за режима карантина все городские кладбища закрыты для посещения до 30 апреля. Исключения составляют только случаи погребения.

- Так, с 25 апреля возле каждого кладбища дежурят наряды полиции, территорию патрулируют мобильные группы. В настоящий момент нарушений не зафиксировано, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Мобильные группы дежурят на территориях храмов Краснодара, где проходят поминальные службы. Они следят, чтобы жители соблюдали социальную дистанцию, пользовались защитными масками.

На территории всех кладбищ Краснодара сейчас продолжают наводить порядок. Убирают и вывозят крупногабаритный мусор, косят сорняки и поросль, убирают аварийные деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU