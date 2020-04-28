2020-04-28T13:10:53+03:00
Общество

В Краснодаре в день Радоницы мобильные группы дежурят на всех 18 кладбищах

В настоящий момент нарушений не зафиксировано
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В краевой столице из-за режима карантина все городские кладбища закрыты для посещения до 30 апреля. Исключения составляют только случаи погребения.

- Так, с 25 апреля возле каждого кладбища дежурят наряды полиции, территорию патрулируют мобильные группы. В настоящий момент нарушений не зафиксировано, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Мобильные группы дежурят на территориях храмов Краснодара, где проходят поминальные службы. Они следят, чтобы жители соблюдали социальную дистанцию, пользовались защитными масками.

На территории всех кладбищ Краснодара сейчас продолжают наводить порядок. Убирают и вывозят крупногабаритный мусор, косят сорняки и поросль, убирают аварийные деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань вошла в тройку регионов по количеству ввода жилья
Власти Сочи призвали горожан сообщать о нерадивых управляющих компаниях
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
На «здании с часами» в Краснодаре появится баннер со знаменитой фронтовой регулировщицей
В Краснодаре «Яндекс. Такси» будет возить медиков бесплатно
Онлайн-развлечения AliExpress собрали более 39 млн просмотров
Сотрудники ФК «Сочи оказали помощь ветеранам спорта
ВТБ и компания РОЛЬФ провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом
Рекордное число сочинских пляжей удостоены награды «Голубой флаг»
Коллективу Усть-Лабинской ЦРБ передали одноразовые бахилы и маски-респираторы
В Анапе завершается благоустройство памятников ко Дню Победы
В Калининском районе мужчина выплатит 2 миллиона рублей за незаконную рыбалку
В Краснодаре в день Радоницы мобильные группы дежурят на всех 18 кладбищах
На Кубани объемы производства антисептических средств выросли в 6 раз
В Щербиновском районе браконьеры ловили рыбу жаберными сетями
В обсерваторы Краснодара 27 апреля из аэропорта отправили 41 пассажира
В Тихорецком районе местная жительница киркой до смерти забила сожителя
На Кубани в ДТП погиб водитель скутера
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 28 апреля 2020 года: среди пациентов 25 женщин и 26 мужчин
В Темрюке 18-летний парень спас женщину из пожара
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 апреля 2020 года увеличилось еще на 51
Преступная группа в Сочи похитила полезных ископаемых на 12 миллионов рублей
В микрорайоне «Почтовый» Краснодара возводят школу
Жителя Новороссийска осудят за мошенничество на 6 миллионов рублей
На Кубани местный житель оговорил своих знакомых в краже мопеда
На Кубани спасатели помогли водителю КамАЗа, который после ДТП застрял в кабине
В Лабинске мужчина предъявил полицейским поддельный пропуск
Мэр Сочи проверил работу обсерватора в Адлерском районе