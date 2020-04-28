В Калининском районе мужчина выплатит 2 миллиона рублей за незаконную рыбалку
В Калининском районе осудили 42-летнего жителя хутора Пригибского. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба).
С марта по июнь 2018 года в одном из водоемов мужчина рыбачил незаконными сетями. Он поймал особей плотвы, щуки, жереха, леща, чем причинил ущерб государству в особо крупном размере.
- Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с запретом рыбачить на 2 года. Также мужчина выплатит свыше 2 миллионов рублей ущерба, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Исковые требования обеспечены арестом имущества на указанную сумму.
ИСТОЧНИК KP.RU