В Калининском районе мужчина выплатит 2 миллиона рублей за незаконную рыбалку

28 Апр 2020 2020-04-28T13:28:44+03:00

Также ему назначили 3 года лишения свободы условно

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В Калининском районе осудили 42-летнего жителя хутора Пригибского. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба).

С марта по июнь 2018 года в одном из водоемов мужчина рыбачил незаконными сетями. Он поймал особей плотвы, щуки, жереха, леща, чем причинил ущерб государству в особо крупном размере.

- Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с запретом рыбачить на 2 года. Также мужчина выплатит свыше 2 миллионов рублей ущерба, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Исковые требования обеспечены арестом имущества на указанную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU