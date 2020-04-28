В Анапе завершается благоустройство памятников ко Дню Победы

28 Апр 2020 2020-04-28T13:52:52+03:00

Сейчас работы идут в селе Цибанобалка

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По поручению главы города-курорта Юрия Полякова в городе приводят в порядок мемориальные комплексы и братские могилы воинов, погибших в годы ВОВ.

Сейчас работы идут в селе Цибанобалка. Здесь благоустраивают мемориальный комплекс «Братская могила советских воинов. Уже проведен косметический ремонт памятника, оштукатурен и покрашен постамент. Демонтировано старое покрытие, его заменят новой тротуарной плиткой.

А в Джигинке обновляют прилегающую к памятнику территорию. Здесь укладывают твердое покрытие. Также планируют сделать клумбу и высадить деревья.

- В Анапе уже привели в порядок мемориал «Вечный огонь» в сквере Боевой славы. Работы по благоустройству памятников проведены во всех сельских округах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU