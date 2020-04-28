Коллективу Усть-Лабинской ЦРБ передали одноразовые бахилы и маски-респираторы

28 Апр 2020 2020-04-28T14:13:06+03:00

К социальной эстафете #ЧеленджДобра2020 присоединяется все больше людей

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Фонд развития Краснодарского края вместе с партнерами передал центральной районной больнице Усть-Лабинска средства индивидуальной защиты.

- За короткое время нам удалость собрать более 100 тысяч пар одноразовых бахил, а также сшить многоразовые на все имеющиеся в больнице защитные комбинезоны. Кроме того, мы передали еще несколько ящиков масок-респираторов, - отметил генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Главный врач Усть-Лабинской ЦРБ Эдуард Петрович Емцев поблагодарил всех неравнодушных, пожелал им крепкого здоровья и бодрости духа.

На Кубани к эстафете #ЧеленджДобра2020 присоединяется все больше и больше людей, районов, социально ориентированных предпринимателей, общественных организаций.

Акцию среди медийных, известных личностей и всех неравнодушных людей региона запустил Фонд развития Краснодарского края. Цель эстафеты – собрать вместе всех, кто желает поддержать нуждающихся людей. Это многодетные семьи, люди, потерявшие работу из-за ограничительных карантинных мер, инвалиды и ветераны.

ИСТОЧНИК KP.RU