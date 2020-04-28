Рекордное число сочинских пляжей удостоены награды «Голубой флаг»

28 Апр 2020 2020-04-28T15:32:29+03:00

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По решению международного жюри программы «Голубой флаг» в Копенгагене экосертификата в 2020 году удостоятся 23 российским пляжа, 21 из которых расположены в Сочи и еще 2 в Калининградской области.

Это престижная международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

- Обладателями престижной награды станут арендаторы пляжей: «Приморский» «Приморский-1», «Приморский-2», «Бархатные сезоны», «Чайка», «Чайка Детский» «Имеретинка-1», «Ривьера», «Юг», «Взморье», «Заполярье», «Камелия», «Багратион», «Огонёк 1», «Огонёк 2», «Рэдиссон», «Рэдиссон Конгресс», «Бридж Резорт», пляж отеля «Лазурная», оздоровительного комплекса «Дагомыс» и пляж имени Мориса Тореза,- сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Впервые курорт Сочи получил награду в 2018 году. Тогда международное жюри отметило шесть пляжей, затем ежегодно число таких пляжных территорий неуклонно росло.

ИСТОЧНИК KP.RU