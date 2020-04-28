2020-04-28T15:10:40+03:00
Общество

Сотрудники ФК «Сочи оказали помощь ветеранам спорта

Заслуженным спортсменам доставили подарки и продуктовые наборы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Сотрудники ФК "Сочи" помогли ветеранам спорта. Фото пресс-служба ФКСотрудники ФК "Сочи" помогли ветеранам спорта. Фото пресс-служба ФК
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Сотрудники футбольного клуба «Сочи» посетили ветеранов сочинского футбола, проживающих в Адлерском районе курорта. Подарки и продуктовые наборы получили чемпионы города и края прошлых лет, стоявшие у истоков этого вида спорта Сочи.

Пожилым людям приходится сейчас особенно тяжело из-за карантинных мер.

Иногда им трудно бывает даже купить себе продукты.

Сотрудники ФК «Сочи» посетили ,в частности, бывшего руководителя академии ростовского СКА в Сочи Анатолия Ледяхова, мастера спорта СССР по футболу Анатолия Литовченко и чемпиона Краснодарского края 1965 года Анатолия Игнатенко.

- Был сформирован список футбольных ветеранов старше 70-ти лет. Было решено поддержать их, уделив при этом особое внимание санитарно-профилактическим мерам безопасности, - отметил специалист по работе с болельщиками ФК «Сочи» Вячеслав Ерёмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сотрудники ФК «Сочи оказали помощь ветеранам спорта
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