Сотрудники ФК «Сочи оказали помощь ветеранам спорта
Сотрудники футбольного клуба «Сочи» посетили ветеранов сочинского футбола, проживающих в Адлерском районе курорта. Подарки и продуктовые наборы получили чемпионы города и края прошлых лет, стоявшие у истоков этого вида спорта Сочи.
Пожилым людям приходится сейчас особенно тяжело из-за карантинных мер.
Иногда им трудно бывает даже купить себе продукты.
Сотрудники ФК «Сочи» посетили ,в частности, бывшего руководителя академии ростовского СКА в Сочи Анатолия Ледяхова, мастера спорта СССР по футболу Анатолия Литовченко и чемпиона Краснодарского края 1965 года Анатолия Игнатенко.
- Был сформирован список футбольных ветеранов старше 70-ти лет. Было решено поддержать их, уделив при этом особое внимание санитарно-профилактическим мерам безопасности, - отметил специалист по работе с болельщиками ФК «Сочи» Вячеслав Ерёмин.
ИСТОЧНИК KP.RU