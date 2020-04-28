2020-04-28T15:15:24+03:00
Общество

Онлайн-развлечения AliExpress собрали более 39 млн просмотров

Шоу со звездами и стримы с блогерами принесли продавцам площадки 125 млн рублей
Нина КУРЯШКИНА
Поделиться:
Фото: AliExpress.Фото: AliExpress.
Изменить размер текста:

Новый формат онлайн-развлечений от AliExpress в условиях самоизоляции обрел бешеную популярность у россиян. В прямом эфире звезды шоу-бизнеса и известные блогеры общаются с поклонниками, выполняют их задания, устраивают челенджи и рассказывают, как проводят время дома, используя товары с AliExpress.

Зрители смогли посмотреть программы в разных форматах: с экспертами и блогерами #сидимдома, со звездами, «Угадай цену» с Владимиром Маркони и трансляции от магазинов.

В эфире уже выступили Юлия Топольницкая, Катя Варнава, Никита Ефремов и Мария Ивакова, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Ирена Понарошку. Команда AliExpress и production-студий помогает звездам вести трансляции из дома, не нарушая режима самоизоляции.

- Финансовые результаты онлайн-шоу превзошли наши ожидания: цели почти по всем ключевым показателям были превышены в несколько раз. Общий оборот продаж по результатам вышедших шоу составил более 125 млн рублей. Охват превысил 39 млн просмотров с хорошей обратной связью: мы получили более 200 тысяч лайков и комментариев, – прокомментировала директор по интернет-маркетингу AliExpress Россия Анна Мельнова.

Стать участником онлайн-программы может любой продавец, зарегистрированный на платформе AliExpress. Удачным примером стал мастер-класс по макияжу от L’Oreal, количество просмотров которого превысило 87 тыс.

Интерактивные программы проходят в разделе LIVE в мобильном приложении со встроенными покупками и товарами. Посмотреть эфиры можно также в аккаунтах AliExpress Россия в OK, ВК, IG. Подробную консультацию по подключению и участию в онлайн-программах можно получить у команды поддержки по адресу AliExpressLiveRu@aliexpress.ru.

12+

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань вошла в тройку регионов по количеству ввода жилья
Власти Сочи призвали горожан сообщать о нерадивых управляющих компаниях
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
На «здании с часами» в Краснодаре появится баннер со знаменитой фронтовой регулировщицей
В Краснодаре «Яндекс. Такси» будет возить медиков бесплатно
Онлайн-развлечения AliExpress собрали более 39 млн просмотров
Сотрудники ФК «Сочи оказали помощь ветеранам спорта
ВТБ и компания РОЛЬФ провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом
Рекордное число сочинских пляжей удостоены награды «Голубой флаг»
Коллективу Усть-Лабинской ЦРБ передали одноразовые бахилы и маски-респираторы
В Анапе завершается благоустройство памятников ко Дню Победы
В Калининском районе мужчина выплатит 2 миллиона рублей за незаконную рыбалку
В Краснодаре в день Радоницы мобильные группы дежурят на всех 18 кладбищах
На Кубани объемы производства антисептических средств выросли в 6 раз
В Щербиновском районе браконьеры ловили рыбу жаберными сетями
В обсерваторы Краснодара 27 апреля из аэропорта отправили 41 пассажира
В Тихорецком районе местная жительница киркой до смерти забила сожителя
На Кубани в ДТП погиб водитель скутера
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 28 апреля 2020 года: среди пациентов 25 женщин и 26 мужчин
В Темрюке 18-летний парень спас женщину из пожара
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 апреля 2020 года увеличилось еще на 51
Преступная группа в Сочи похитила полезных ископаемых на 12 миллионов рублей
В микрорайоне «Почтовый» Краснодара возводят школу
Жителя Новороссийска осудят за мошенничество на 6 миллионов рублей
На Кубани местный житель оговорил своих знакомых в краже мопеда
На Кубани спасатели помогли водителю КамАЗа, который после ДТП застрял в кабине
В Лабинске мужчина предъявил полицейским поддельный пропуск
Мэр Сочи проверил работу обсерватора в Адлерском районе