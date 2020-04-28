Онлайн-развлечения AliExpress собрали более 39 млн просмотров

28 Апр 2020 2020-04-28T15:15:24+03:00

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Новый формат онлайн-развлечений от AliExpress в условиях самоизоляции обрел бешеную популярность у россиян. В прямом эфире звезды шоу-бизнеса и известные блогеры общаются с поклонниками, выполняют их задания, устраивают челенджи и рассказывают, как проводят время дома, используя товары с AliExpress.

Зрители смогли посмотреть программы в разных форматах: с экспертами и блогерами #сидимдома, со звездами, «Угадай цену» с Владимиром Маркони и трансляции от магазинов.

В эфире уже выступили Юлия Топольницкая, Катя Варнава, Никита Ефремов и Мария Ивакова, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Ирена Понарошку. Команда AliExpress и production-студий помогает звездам вести трансляции из дома, не нарушая режима самоизоляции.

- Финансовые результаты онлайн-шоу превзошли наши ожидания: цели почти по всем ключевым показателям были превышены в несколько раз. Общий оборот продаж по результатам вышедших шоу составил более 125 млн рублей. Охват превысил 39 млн просмотров с хорошей обратной связью: мы получили более 200 тысяч лайков и комментариев, – прокомментировала директор по интернет-маркетингу AliExpress Россия Анна Мельнова.

Стать участником онлайн-программы может любой продавец, зарегистрированный на платформе AliExpress. Удачным примером стал мастер-класс по макияжу от L’Oreal, количество просмотров которого превысило 87 тыс.

Интерактивные программы проходят в разделе LIVE в мобильном приложении со встроенными покупками и товарами. Посмотреть эфиры можно также в аккаунтах AliExpress Россия в OK, ВК, IG. Подробную консультацию по подключению и участию в онлайн-программах можно получить у команды поддержки по адресу AliExpressLiveRu@aliexpress.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU