В Краснодаре «Яндекс. Такси» будет возить медиков бесплатно

28 Апр 2020 2020-04-28T15:32:29+03:00

Медиков будут возить по специальному бесплатному тарифу

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С 28 апреля медики в Краснодаре пересядут на такси. Кубанская столица присоединился к федеральному проекту «Помощь рядом» сервиса "Яндекс".

На специальных машинах к пациентам бесплатно будут возить 206 врачей из 26 городских поликлиник, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Салон таких такси оборудован специальной санитарной пленкой, которая разделяет его на две части. Кроме того, дважды в день там будет проводиться дезинфекция.

Для водителей таких такси в экипировке обязательно предусмотрен антисептик и маски.

Медиков будут определять по заранее внесенному в базу данных номеру мобильного телефона. Компания "Яндекс. Такси" также продолжит сотрудничать с другими водителями по проекту, но только при условии выполнения всех санитарных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU