В Краснодаре «Яндекс. Такси» будет возить медиков бесплатно
С 28 апреля медики в Краснодаре пересядут на такси. Кубанская столица присоединился к федеральному проекту «Помощь рядом» сервиса "Яндекс".
На специальных машинах к пациентам бесплатно будут возить 206 врачей из 26 городских поликлиник, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Салон таких такси оборудован специальной санитарной пленкой, которая разделяет его на две части. Кроме того, дважды в день там будет проводиться дезинфекция.
Для водителей таких такси в экипировке обязательно предусмотрен антисептик и маски.
Медиков будут определять по заранее внесенному в базу данных номеру мобильного телефона. Компания "Яндекс. Такси" также продолжит сотрудничать с другими водителями по проекту, но только при условии выполнения всех санитарных требований.
ИСТОЧНИК KP.RU
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