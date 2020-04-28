На «здании с часами» в Краснодаре появится баннер со знаменитой фронтовой регулировщицей

28 Апр 2020 2020-04-28T15:49:38+03:00

Один из символов Дня Победы уже в городе

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Баннер с фронтовой регулировщицей с красными флагами, разводившей на дорогах технику во время Великой Отечественной войны, появится на здании с часами в Краснодаре уже на днях.

- Девушка-регулировщик - это один из символов Дня Победы, - сообщают в пресс-службе мэрии кубанской столицы.

Известно, что известная по всему миру девушка в форме - это Лидия Овчаренко. Она несла службу после взятия Берлина на перекрестке у Бранденбургских ворот и рейхстага.

Напомним, совсем скоро на стенах панельной пятиэтажки на 1-м Вишневом переулке, 11 в Краснодаре появится картина ко Дню Победы. Преобразить фасад здания решил Николай Дмитриев. Из-под его кисти вышло немало портретов и живописных натюрмортов. Он - известный в городе художник-оформитель. Завершить картину художник планирует к 9 Мая.

ИСТОЧНИК KP.RU