Власти Сочи призвали горожан сообщать о нерадивых управляющих компаниях

28 Апр 2020 2020-04-28T16:08:03+03:00

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В мэрии Сочи обратили внимание жильцов многоквартирных домов на то, что санитарная обработка подъездов является обязательной в период карантина,- более того, горожане уже платят за нее, как за обслуживание общедомового имущества.

В условиях карантина управляющие компании должны ежедневно обрабатывать подъезды, входные группы и лифты многоквартирных домов дезинфицирующими растворами.

В случае, если управляющая компания игнорирует санитарную обработку , жители могут сообщить об этом по телефону горячей линии в мэрии Сочи +79667701326.

Кроме этого, горожане могут напрямую обратиться в Роспотребнадзор, - отметила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Марина Филатова.

ИСТОЧНИК KP.RU