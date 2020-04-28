Власти Сочи призвали горожан сообщать о нерадивых управляющих компаниях
В мэрии Сочи обратили внимание жильцов многоквартирных домов на то, что санитарная обработка подъездов является обязательной в период карантина,- более того, горожане уже платят за нее, как за обслуживание общедомового имущества.
В условиях карантина управляющие компании должны ежедневно обрабатывать подъезды, входные группы и лифты многоквартирных домов дезинфицирующими растворами.
В случае, если управляющая компания игнорирует санитарную обработку , жители могут сообщить об этом по телефону горячей линии в мэрии Сочи +79667701326.
Кроме этого, горожане могут напрямую обратиться в Роспотребнадзор, - отметила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Марина Филатова.
ИСТОЧНИК KP.RU