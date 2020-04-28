2020-04-28T19:23:06+03:00
Общество

Кубань вошла в тройку регионов по количеству ввода жилья

С начала года здесь построено 876 тысяч квадратных метров
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Краснодарский край вошел в тройку регионов-лидеров по объему ввода квадратных метров жилья с начала года. В первом кварте на Кубани введено введено в эксплуатацию 876 кв. м.

- Это 6 процентов от объемов строительства по всей стране, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уже на сегодня сданы 53 многоэтажки общей площадью более 446 тысяч квадратных метров. Что превышает более, чем на 100 процентов темпы сдачи в прошлом году. В среднем площадь каждой квартиры в них равна 48,2 квадратных метра.

Кроме того, увеличивается и количество домов по индивидуальной программе застройки. Возведено 3,2 тысячи домов.

Напомним, ранее сообщалось, что в крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева была оперативно создана программа льготного финансирования «Первая необходимость». Так, уже одобрены семь займов объемом 108 миллионов рублей. На рассмотрении - более 20 заявок. Предприятия по производству непродовольственных товаров сейчас трудятся в усиленном режиме. В основном изготавливают антисептики, резиновые перчатки, маски для лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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