Художница из Краснодара продает картины, чтобы помочь нуждающимся во время карантина
Художница из Краснодара Вики Андерс организовала благотворительную акцию по продаже картин. Вырученные средства она передает нуждающимся. Женщина разместила фотографии своими рисунками в интернете и предложила купить их.
- Цена была свободная. Сколько готов человек за них отдать, - рассказала Вики о своем благородном порыве порталу "Южные дела".
Собранные средства, по словам художницы, пойдут в приют для животных "Краснодог".
На выбор она представила 11 работ, созданных на компьютере. Здесь изображен ночной город, природа и животные.
Все отчеты о потраченных деньгах Вики готова будет предоставлять.
Напомним, совсем скоро на стенах панельной пятиэтажки на 1-м Вишневом переулке, 11 в Краснодаре появится картина ко Дню Победы. Преобразить фасад здания решил Николай Дмитриев. Из-под его кисти вышло немало портретов и живописных натюрмортов. Он - известный в городе художник-оформитель.
Соседи к увлечению Николая относятся положительно. Поддерживают художника не только словом. Ему помогают и материально. Жители пятиэтажки сбросились на акриловые краски и необходимые инструменты.
ИСТОЧНИК KP.RU