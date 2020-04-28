Художница из Краснодара продает картины, чтобы помочь нуждающимся во время карантина

28 Апр 2020 2020-04-28T16:55:21+03:00

В компьютерной программе мастер рисует пейзажи, ночной город и животных

Изменить размер текста: A A

Художница из Краснодара Вики Андерс организовала благотворительную акцию по продаже картин. Вырученные средства она передает нуждающимся. Женщина разместила фотографии своими рисунками в интернете и предложила купить их.

- Цена была свободная. Сколько готов человек за них отдать, - рассказала Вики о своем благородном порыве порталу "Южные дела".

Собранные средства, по словам художницы, пойдут в приют для животных "Краснодог".

На выбор она представила 11 работ, созданных на компьютере. Здесь изображен ночной город, природа и животные.

Все отчеты о потраченных деньгах Вики готова будет предоставлять.

Напомним, совсем скоро на стенах панельной пятиэтажки на 1-м Вишневом переулке, 11 в Краснодаре появится картина ко Дню Победы. Преобразить фасад здания решил Николай Дмитриев. Из-под его кисти вышло немало портретов и живописных натюрмортов. Он - известный в городе художник-оформитель.

Соседи к увлечению Николая относятся положительно. Поддерживают художника не только словом. Ему помогают и материально. Жители пятиэтажки сбросились на акриловые краски и необходимые инструменты.

ИСТОЧНИК KP.RU