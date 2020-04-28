Звезды шоубизнеса приглашают в гости

28 Апр 2020 2020-04-28T17:42:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Посетить домашние концертов популярных исполнителей - «Карантинники» теперь можно из любой точки мира. Для этого достаточно воспользоваться сервисом МТС ТВ.

Онлайн-квартирники российских звезд в условиях самоизоляции получили звучное название «Карантинники». Трижды в неделю музыканты исполняют свои произведения у себя дома или в репетиционной студии. Одновременно ведется трансляция таких дружеских посиделок на платформе МТС ТВ. Посмотреть прямой эфир можно по понедельникам, средам и пятницам в 19-00. Для тех, кто не успел на «карантинник», оператор предоставит концерт в записи. Позже концерты можно пересмотреть в записи.

На прошедших «Карантинниках» ранее уже выступили певица «Манижа», Антон Севидов, «Елка», Мари КраймБери, группа «Буритто» и Jony. Ближайшая музыкальная трансляция пройдет 29 апреля. Участниками домашнего концерта станут Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль».

Напомним, каждое воскресенье на сайте vr@mts.ru также ведется трансляция крупных концертов популярных исполнителей. На большой онлайн-площадке концерты отыграли группы «Несчастный случай», «Чайф», «Чиж», «Пелагея», The Hatters и Вячеслав Бутусов. Зрителями эфиров стали свыше 30 миллионов зрителей.

АФИША МТС

Поклонников попмузыки ждет целый фейерверк современных звезд на майских «карантинниках». Чтобы не пропустить трансляции, МТС подготовила афишу запланированных концертов.

1 мая — Обе две;

4 мая — Юлианна Караулова,

6 мая — МЫ;

8 мая — Uma2rman;

11 мая — Pompeya;

13 мая — ГРАДУСЫ;

15 мая — IOWA;

18 мая — LIZER;

20 мая — АИГЕЛ;

22 мая — Sirotkin;

25 мая — Дельфин;

27 мая — Глеб Самойлов & The MATRIXX;

29 мая — Ольга Серябкина.

ИСТОЧНИК KP.RU