Звезды шоубизнеса приглашают в гости
Посетить домашние концертов популярных исполнителей - «Карантинники» теперь можно из любой точки мира. Для этого достаточно воспользоваться сервисом МТС ТВ.
Онлайн-квартирники российских звезд в условиях самоизоляции получили звучное название «Карантинники». Трижды в неделю музыканты исполняют свои произведения у себя дома или в репетиционной студии. Одновременно ведется трансляция таких дружеских посиделок на платформе МТС ТВ. Посмотреть прямой эфир можно по понедельникам, средам и пятницам в 19-00. Для тех, кто не успел на «карантинник», оператор предоставит концерт в записи. Позже концерты можно пересмотреть в записи.
На прошедших «Карантинниках» ранее уже выступили певица «Манижа», Антон Севидов, «Елка», Мари КраймБери, группа «Буритто» и Jony. Ближайшая музыкальная трансляция пройдет 29 апреля. Участниками домашнего концерта станут Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль».
Напомним, каждое воскресенье на сайте vr@mts.ru также ведется трансляция крупных концертов популярных исполнителей. На большой онлайн-площадке концерты отыграли группы «Несчастный случай», «Чайф», «Чиж», «Пелагея», The Hatters и Вячеслав Бутусов. Зрителями эфиров стали свыше 30 миллионов зрителей.
АФИША МТС
Поклонников попмузыки ждет целый фейерверк современных звезд на майских «карантинниках». Чтобы не пропустить трансляции, МТС подготовила афишу запланированных концертов.
1 мая — Обе две;
4 мая — Юлианна Караулова,
6 мая — МЫ;
8 мая — Uma2rman;
11 мая — Pompeya;
13 мая — ГРАДУСЫ;
15 мая — IOWA;
18 мая — LIZER;
20 мая — АИГЕЛ;
22 мая — Sirotkin;
25 мая — Дельфин;
27 мая — Глеб Самойлов & The MATRIXX;
29 мая — Ольга Серябкина.
ИСТОЧНИК KP.RU