2020-04-28T19:19:52+03:00
Происшествия

В Адыгее ищут 14-летнего мальчика с русыми волосами

Леша Соколов пропал 25 апреля
Евгения ОСТРАЯ
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Лешу не могут найти с 25 апреля. Фото: "Лиза Алерт"Лешу не могут найти с 25 апреля. Фото: "Лиза Алерт"
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В Шовгенском районе Адыгеи пропал 14-летний школьник.

Леша Соколов ушёл на прогулку в субботу, 25 апреля, в ауле Пшизов и до сих пор его местонахождение неизвестно.

У Леши русые волосы и карие глаза. Рост ребенка 160 сантиметров. Он нормального телосложения.

Мальчик был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и бежевый джемпер.

К поиску подростка подключили волонтеры "Лиза Алерт". Кстати, они призываю откликнуться всех, кто может оказать посильную помощь в поисках ребенка.

Если вам что-либо известно о том, где находится мальчик, обращайтесь по телефонам: Юлия (Мишка) 89528724228 Анна (Сара) 89184281976.

К слову, мальчик может находиться в другом городе. Жителей Краснодара просят также откликнуться, если мальчик с похожими приметами будет замечен в вашем районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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