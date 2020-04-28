На Кубани авиация провела репетицию Парада Победы
У жителей кубанских городов и населенных пунктов сегодня, 28 апреля, вызвало беспокойство появление авиации в небе. Над Краснодаром летчики синхронно выстроили цифру 75 из самолетов ВВС.
- Они совершали тренировочные полеты к 9 мая, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ЮВО.
В Краснодаре несмотря на карантин авиация репетирует Парад Победы.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса Парад Победы 2020 в Краснодаре перенесут. О необходимости такого решения сегодня, 16 апреля, заявил лидер государства Владимир Путин. А накануне с просьбой о переносе Парада Победы в администрацию президента обратились ветераны.
- Поручаю министру обороны и руководителям силовых ведомств перенести подготовку к военным парадам в регионах, - отметил Владимир Путин.
Теперь каждый регион должен принять соответствующее решение, продиктованное необходимостью. Пока неизвестно, на какое число торжества будут перенесены в Краснодаре. Но уже названы несколько вариантов их проведения. Это 24 июня, когда воины-победители прошли парадным маршем по Красной Площади. Или 3 сентября, признанное датой окончания Второй Мировой войны.
"КП"- Кубань" будет держать в курсе всех изменений по поводу даты и мест проведения торжественных мероприятий ко Дню Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU