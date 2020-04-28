2020-04-28T20:08:36+03:00
Происшествия

На Кубани авиация провела репетицию Парада Победы

В небе над Краснодаром летчики показали фигуры высшего пилотажа [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Местные жители наблюдали фигуры высшего пилотажа. Фото: Виталий МельникМестные жители наблюдали фигуры высшего пилотажа. Фото: Виталий Мельник
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У жителей кубанских городов и населенных пунктов сегодня, 28 апреля, вызвало беспокойство появление авиации в небе. Над Краснодаром летчики синхронно выстроили цифру 75 из самолетов ВВС.

- Они совершали тренировочные полеты к 9 мая, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ЮВО.

В Краснодаре несмотря на карантин авиация репетирует Парад Победы.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса Парад Победы 2020 в Краснодаре перенесут. О необходимости такого решения сегодня, 16 апреля, заявил лидер государства Владимир Путин. А накануне с просьбой о переносе Парада Победы в администрацию президента обратились ветераны.

- Поручаю министру обороны и руководителям силовых ведомств перенести подготовку к военным парадам в регионах, - отметил Владимир Путин.

Теперь каждый регион должен принять соответствующее решение, продиктованное необходимостью. Пока неизвестно, на какое число торжества будут перенесены в Краснодаре. Но уже названы несколько вариантов их проведения. Это 24 июня, когда воины-победители прошли парадным маршем по Красной Площади. Или 3 сентября, признанное датой окончания Второй Мировой войны.

"КП"- Кубань" будет держать в курсе всех изменений по поводу даты и мест проведения торжественных мероприятий ко Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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