На Кубани с начала карантина количество исследований на новую инфекцию увеличилось в пять раз
Вениамин Кондратьев во вторник, 28 апреля, принял участие в совещании о предотвращении распространения коронавируса в стране. Мероприятие прошло в режиме видеоселектора под председательством Владимира Путина.
По словам главы государства, пик эпидемии в России еще не пройден. Для борьбы с инфекцией развернули массовое производство целого ряда лекарств.
За март-апрель увеличили выпуск тест-систем в девять раз. Если ранее ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, то сейчас порядка 150 тысяч в день.
- В регионе сейчас 888 зараженных коронавирусом. С начала карантина количество исследований увеличилось в 5 раз - с 8 до 42 тысяч. За сутки выполняется более 2 тысяч тестов, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В инфекционных госпиталя региона завершено развертывание дополнительных коек – их 2839. При необходимости в течение двух суток добавят еще 500 коек.
Всего в госпиталях 502 аппарата ИВЛ. 25 поступят в мае. По линии минпромторга в период с апреля по июнь будет еще 270 аппаратов.
- В госпиталях работают 2308 человек. На сегодняшний день этого достаточно, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU