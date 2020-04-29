2020-04-29T08:10:38+03:00
Общество

На Кубани с начала карантина количество исследований на новую инфекцию увеличилось в пять раз

За сутки выполняется более 2 тысяч тестов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Вениамин Кондратьев во вторник, 28 апреля, принял участие в совещании о предотвращении распространения коронавируса в стране. Мероприятие прошло в режиме видеоселектора под председательством Владимира Путина.

По словам главы государства, пик эпидемии в России еще не пройден. Для борьбы с инфекцией развернули массовое производство целого ряда лекарств.

За март-апрель увеличили выпуск тест-систем в девять раз. Если ранее ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, то сейчас порядка 150 тысяч в день.

- В регионе сейчас 888 зараженных коронавирусом. С начала карантина количество исследований увеличилось в 5 раз - с 8 до 42 тысяч. За сутки выполняется более 2 тысяч тестов, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В инфекционных госпиталя региона завершено развертывание дополнительных коек – их 2839. При необходимости в течение двух суток добавят еще 500 коек.

Всего в госпиталях 502 аппарата ИВЛ. 25 поступят в мае. По линии минпромторга в период с апреля по июнь будет еще 270 аппаратов.

- В госпиталях работают 2308 человек. На сегодняшний день этого достаточно, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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