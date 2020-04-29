В центре Геленджика установят новую стену памяти

29 Апр 2020 2020-04-29T08:04:28+03:00

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Несколько месяцев назад в Геленджике начали сбор фотографий участников ВОВ. Семьи собирали и приносили снимки своих близких. В общей сложности отобрали более 2 тысяч фотографий.

- Над проектом работали лучшие дизайнеры города. И вот начались работы по установке конструкции нового, масштабного проекта. Стену памяти с фотографиями ветеранов установят у Вечного огня на набережной Геленджика, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Конструкция уже готова, ее отдельные части собирают и крепят отдельно. В основание металлического каркаса постамента уже начали заливать бетон. Весь остов и корпус самой Стены памяти выполнен с учетом ветровой нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU