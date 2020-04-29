ФК «Сочи» передал медикам защитные костюмы
ФК «Сочи» приобрел для больниц курорта 1 тысячу защитных костюмов. Их закупили на средства, собранные игроками и тренерско-административным штабом клуба.
- Защитные костюмы сотрудникам скорой помощи вручил наставник «Сочи» Владимир Федотов, - сообщается в Instagram-аккаунте команды.
Главный тренер сочинской команды Владимир Федотов поздравил сотрудников скрой помощи с профессиональным праздником.
- Важно, чтобы они сохраняли свой позитив. Мы благодарим их за то, что они приходят нам на помощь. Найти костюмы было сложно, но мы всегда с огромной радостью готовы им помочь, - отметил Федотов.
Напомним, в Краснодаре «Яндекс.Такси» будет возить медиков бесплатно. Краевой центр присоединился к федеральному проекту «Помощь рядом».
ИСТОЧНИК KP.RU