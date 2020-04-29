ФК «Сочи» передал медикам защитные костюмы

29 Апр 2020 2020-04-29T08:16:21+03:00

Их приобрели на деньги, собранные игроками и тренерско-административным штабом клуба

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ФК «Сочи» приобрел для больниц курорта 1 тысячу защитных костюмов. Их закупили на средства, собранные игроками и тренерско-административным штабом клуба.

- Защитные костюмы сотрудникам скорой помощи вручил наставник «Сочи» Владимир Федотов, - сообщается в Instagram-аккаунте команды.

Главный тренер сочинской команды Владимир Федотов поздравил сотрудников скрой помощи с профессиональным праздником.

- Важно, чтобы они сохраняли свой позитив. Мы благодарим их за то, что они приходят нам на помощь. Найти костюмы было сложно, но мы всегда с огромной радостью готовы им помочь, - отметил Федотов.

Напомним, в Краснодаре «Яндекс.Такси» будет возить медиков бесплатно. Краевой центр присоединился к федеральному проекту «Помощь рядом».

ИСТОЧНИК KP.RU