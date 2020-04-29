29 Апр 2020 2020-04-29T08:38:54+03:00

В Краснодаре парни похитили три отечественных авто и сдали их в пункт приема металла Фото: Архив "КП"

Сумма общего ущерба потерпевшим составила более 120 тысяч рублей

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В дежурную часть Краснодара обратились местные жители. Они заявили о пропаже автомобилей марок «ГАЗ-33021», «ВАЗ-2101» и «ВАЗ-2106». Сумма общего ущерба составила более 120 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. 25-летнего местного жителя и 29-летний приезжего из Республики Адыгея задержали с поличным. Они планировали продать один из похищенных автомобилей в пункт приема металла.

-Также была установлена причастность задержанных еще к двум преступлениям. К месту сбыта похищенные машины злоумышленники доставляли на буксире с помощью эвакуатора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

На молодых людей завели уголовные дела. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU