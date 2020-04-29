2020-04-29T09:11:52+03:00
Происшествия

В центре Краснодара после аварии полностью восстановили электроснабжение

Для ремонта были задействованы 7 человек и 3 единицы техники
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Авария, обесточившая квартиры в центре Краснодара, произошла днем 28 апреля. При производстве земляных работ на пересечении Гоголя и Фрунзе повредили четыре подземных кабеля.

Без электричества остался жилой комплекс «Центральный». А это 838 квартир. Также без света было одно из офисных зданий, расположенных неподалеку.

- Аварийно-восстановительные работы начались днем 28 апреля и продолжались всю ночь. На месте были задействованы 7 человек и 3 единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ход восстановительных работ контролировали специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК. Ранним утром электроснабжение было полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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