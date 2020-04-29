На Кубани мужчину осудят за хранение марихуаны

29 Апр 2020 2020-04-29T09:24:31+03:00

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Сотрудники полиции по Кущевскому району оперативным путем получили информацию о том, что приезжий из соседней республики может быть причастен к незаконному хранению наркотиков.

Территорию его дома осмотрели. У него нашли четыре пакета с веществом растительного происхождения, а также частями растений с характерным запахом конопли.

- По результатам экспертизы установили, что он хранил марихуану массой около 1500 граммов. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

За незаконное хранение на него завели уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Сейчас мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU