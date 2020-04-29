В центре Сочи в лобовую столкнулись такси и ВАЗ
Накануне во второй половине дня, на улице Виноградной в центре Сочи произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. По словам очевидцев, автомобиль «ВАЗ 2114» двигался в сторону центра города на высокой скорости, и внезапно выехал на встречную полосу движения.
Находившийся на своей полосе автомобиль такси компании «Uber» не успел уйти от столкновения. В результате ВАЗ протаранил иномарку в лобовую.
В результате ДТП серьезно пострадал водитель «ВАЗа», он получил травму руки и головы. О состоянии водителя такси пока не сообщается.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань» , ГИБДД в Сочи проводит активные мероприятия по выявлению водителей-нарушителей карантинных правил перемещения по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU