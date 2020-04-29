В центре Сочи в лобовую столкнулись такси и ВАЗ

29 Апр 2020 2020-04-29T09:33:35+03:00

В Сочи в лобовую столкнулись такси и ВАЗ. Фото ВК "ЧП Сочи"

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Накануне во второй половине дня, на улице Виноградной в центре Сочи произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. По словам очевидцев, автомобиль «ВАЗ 2114» двигался в сторону центра города на высокой скорости, и внезапно выехал на встречную полосу движения.

Находившийся на своей полосе автомобиль такси компании «Uber» не успел уйти от столкновения. В результате ВАЗ протаранил иномарку в лобовую.

В результате ДТП серьезно пострадал водитель «ВАЗа», он получил травму руки и головы. О состоянии водителя такси пока не сообщается.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань» , ГИБДД в Сочи проводит активные мероприятия по выявлению водителей-нарушителей карантинных правил перемещения по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU