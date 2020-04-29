Глава Краснодара Евгений Первышов поздравил театр драмы со 100-летним юбилеем

29 Апр 2020 2020-04-29T09:40:51+03:00

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Глава Краснодара Евгений Первышов записал видеопоздравление, в котором поздравил театр драмы со 100-летним юбилеем. Он отметил значимость культурного учреждения для города и популярность спектаклей у всех поколений горожан.

- Сегодня мы все переживаем непростое время. Да, сегодня театр пуст, занавес опущен. Конечно, мне хотелось сказать эти поздравления на большой сцене, перед всем коллективом, пожелать счастья, удачи, успехов. Но я думаю - все это у нас еще впереди, - сказал Евгений Первышов.

- Глава города выразил уверенность, что все сложности скоро останутся позади, а в театр вернется публика, которая по-настоящему любит его спектакли. Коллективу он пожелал счастья, удачи, процветания и новых достижений, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

СПРАВКА «КП»

Датой основания Первого Советского драматического театра имени товарища Луначарского считается 29 апреля 1920 г. Старт первому сезону дала постановка «Мещане» по пьесе Горького. Имя писателя было присвоено театру в 1932 году.

В 1990-х годахх на его сцене были поставлены такие спектакли, как мистерия «Идиот» Достоевского, комедия «Мамуре» Сармана, «Евангелие от Воланда» по мотивам романа Булгакова «и многие другие знаменитые постановки.

В 1996 году Краснодарскому театру драмы было присвоено почетное звание - академический.

ИСТОЧНИК KP.RU