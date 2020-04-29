2020-04-29T10:13:50+03:00
Общество

На Кубани условия содержания граждан в обсерваторах регулируются требованиями Роспотребнадзора

Дважды в день медперсонал проводит дезинфекцию помещений
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обсерваторы открывают в любых учреждениях, где могут быть соблюдены требования по изоляции. Людей без признаков заболевания помещают в них на 14 дней.

- Помещения обсерватора разделяются на «чистую» и «заразную» зоны. К «чистой» зоне относятся помещения для враче и обслуживающего персонала, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, в комнате с санузлом размещают по два человека. Питание граждан организуется непосредственно в палатах. Посуда должна быть одноразовой, либо дезинфицироваться после каждого использования.Дважды в день медперсонал проводит дезинфекцию помещений, воздух в учреждении обеззараживается.

Из обсерватора выписывают спустя 14 дней. Людям при необходимости выдается больничный лист.

Так, через обсерваторы Кубани прошло более 1400 человек. Десять изолированных граждан оказались заражены опасной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Абинске местный житель повредил три автомобиля
На Кубани условия содержания граждан в обсерваторах регулируются требованиями Роспотребнадзора
Глава Краснодара Евгений Первышов поздравил театр драмы со 100-летним юбилеем
В центре Сочи в лобовую столкнулись такси и ВАЗ
На Кубани мужчину осудят за хранение марихуаны
В центре Краснодара после аварии полностью восстановили электроснабжение
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
В Краснодаре парни похитили три отечественных авто и сдали их в пункт приема металла
ФК «Сочи» передал медикам защитные костюмы
В центре Геленджика установят новую стену памяти
На Кубани с начала карантина количество исследований на новую инфекцию увеличилось в пять раз
На Кубани авиация провела репетицию Парада Победы
В Адыгее ищут 14-летнего мальчика с русыми волосами
Звезды шоубизнеса приглашают в гости
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Художница из Краснодара продает картины, чтобы помочь нуждающимся во время карантина
Кубань вошла в тройку регионов по количеству ввода жилья
Власти Сочи призвали горожан сообщать о нерадивых управляющих компаниях
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
На «здании с часами» в Краснодаре появится баннер со знаменитой фронтовой регулировщицей
В Краснодаре «Яндекс. Такси» будет возить медиков бесплатно
Онлайн-развлечения AliExpress собрали более 39 млн просмотров
Сотрудники ФК «Сочи оказали помощь ветеранам спорта
ВТБ и компания РОЛЬФ провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом