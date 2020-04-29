На Кубани условия содержания граждан в обсерваторах регулируются требованиями Роспотребнадзора

29 Апр 2020 2020-04-29T10:13:50+03:00

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Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обсерваторы открывают в любых учреждениях, где могут быть соблюдены требования по изоляции. Людей без признаков заболевания помещают в них на 14 дней.

- Помещения обсерватора разделяются на «чистую» и «заразную» зоны. К «чистой» зоне относятся помещения для враче и обслуживающего персонала, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, в комнате с санузлом размещают по два человека. Питание граждан организуется непосредственно в палатах. Посуда должна быть одноразовой, либо дезинфицироваться после каждого использования.Дважды в день медперсонал проводит дезинфекцию помещений, воздух в учреждении обеззараживается.

Из обсерватора выписывают спустя 14 дней. Людям при необходимости выдается больничный лист.

Так, через обсерваторы Кубани прошло более 1400 человек. Десять изолированных граждан оказались заражены опасной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU