2020-04-29T10:23:52+03:00
Происшествия

В Абинске местный житель повредил три автомобиля

Общий ущерб составил 88 тысяч рублей
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В Абинске местный житель повредил три автомобиляВ Абинске местный житель повредил три автомобиляФото: Архив "КП"
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В полицию по Абинскому району обратились трое местных жителей. Они рассказали, что оставили свои иномарки на парковке во дворе многоэтажки. Вскоре они обнаружили на авто механические повреждения. Общая сумма ущерба составила более 88 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев. Вскоре установили личность предполагаемого злоумышленника. Мужчину задержали.

- Как установили полицейские, обвиняемый, проходя мимо припаркованных иномарок, из хулиганских побуждений нанес несколько ударов по ним, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 37-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Материалы направлены в суд. Мужчину могут осудить на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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