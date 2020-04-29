На Кубани специалисты МЧС продолжают дезинфицировать железнодорожные вокзалы и аэропорты

29 Апр 2020 2020-04-29T10:39:51+03:00

Объекты обрабатывают при помощи ранцевых установок пожаротушения и спецтехники

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По всему региону продолжают дезинфицировать социально-значимые объекты. Сотрудники подразделений ГУ МЧС России по Краснодарскому краю проводят данную работу на постоянной основе.

- За прошлую неделю обработали железнодорожный вокзал «Краснодар-1», Международные аэропорты краевой столицы и Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

На этой неделе специалисты МЧС также дезинфицируют аэропорты и железнодорожные вокзалы на территории муниципальных образований. Санитарная обработка проведена в Армавире, Апшеронске, Белореченске, Гулькевичах, Краснодаре, Кропоткине, Тихорецке, Хадыженске и других городах и населенных пунктах региона.

Объекты обрабатывают при помощи ранцевых установок пожаротушения и спецтехники. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю находится в режиме повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU