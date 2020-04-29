2020-04-29T11:03:14+03:00
Общество

Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил Краснодарский театр драмы имени Горького с юбилеем

Он поблагодарил творческий коллектив за труд
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил Краснодарский театр драмы со 100-летним юбилеем. Он отметил, что душой учреждения культуры остается его коллектив. Это талантливые мастера своего дела, верные призванию и искусству люди.

– Ваш театр стал неотъемлемой частью большой истории нашего края. Сегодня это культурный центр Юга России, наше достояние, которым мы безмерно гордимся, – говорится в тексте поздравительной телеграммы.

- Вениамин Кондратьев поблагодарил творческий коллектив за труд и сохранение лучших традиций кубанской школы драматического искусства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава Краснодара Евгений Первышов записал видеопоздравление, в котором поздравил театр драмы со 100-летним юбилеем. Он отметил значимость культурного учреждения для города и популярность спектаклей у всех поколений горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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