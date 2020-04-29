2020-04-29T11:22:32+03:00
Происшествия

В Крыловском районе виновника смертельного ДТП осудили на пять лет

В день трагедии он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения
Александра ПОДУШКО
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В Крыловском районе виновника смертельного ДТП осудили на пять летВ Крыловском районе виновника смертельного ДТП осудили на пять летФото: Архив "КП"
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В Крыловском районе суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

10 февраля 2020 года парень пьяным сел за руль авто марки «Опель Вектра B». Он ехал по улице Социалистической станицы Крыловской. Молодой человек не справился с управлением и сбил 48-летнюю велосипедистку. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

- Подсудимому было назначено 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишен права управления авто на 3 года, - отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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