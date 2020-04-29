На Кубани запретили ходить в лес до 18 мая

29 Апр 2020 2020-04-29T11:36:04+03:00

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В Краснодарском крае продлили запрет на посещение лесов. Ограничение будет действовать до 18 мая в целях обеспечения пожарной безопасности. Нельзя также въезжать в лес на авто.

-Из-за увеличившегося числа возгораний было принято решение продлить ограничительные меры, введенные 7 апреля. Основная причина пожаров – человеческий фактор. Огонь зачастую движется не из леса в сторону населенного пункта, а с подворий, где сжигают мусор, – сказал вице-губернатор Сергей Болдин.

Замглавы региона призвал принять все меры по соблюдению ограничений, специальным службам необходимо усилить наземный мониторинг лесов, обеспечить полную готовность сил и средств пожарных формирований.

- Также определены места рекомендуемого размещения мобильных постов. В основном это территории лесного фонда, которые часто посещают местные жители. – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На выходные и праздничные дни для проведения рейдов в лесах дополнительно привлекут силы государственных инспекторов совместно с полицией и казаками. В случае выявления граждан на них будут выписывать штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU