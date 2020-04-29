В Краснодаре благоустраивают вторую очередь Вишняковского сквера

29 Апр 2020 2020-04-29T12:08:31+03:00

Здесь оборудуют скейт-корт, детские и спортивные площадки

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Постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в регионе строительство соцобъектов, связанных с реализацией национальных проектов, возобновили с 18 апреля.

Так, работы по благоустройству второй очереди Вишняковского сквера, которые начались в апреле, организованы в строгом соответствии с санитарными требованиями. Несколько раз в течение дня сотрудникам подрядной организации измеряют температуру, у всех есть средства защиты.

- На территории оборудуют скейт-корт, детские и спортивные площадки, высадят больше трех тысяч деревьев и кустарников, сформируют прогулочные аллеи, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас идут работы первого этапа. Делают вертикальную планировку территории, а также ее разметку для дальнейшего обустройства детских и спортивных площадок, прогулочных аллей.

Через 10 дней приступят к укладке тротуарной плитки. Также стартуют работы по прокладке коммуникаций для организации автополива газонов.

Напомним, основную территорию Вишняковского сквера привели в порядок в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU