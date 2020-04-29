В Краснодаре благоустраивают вторую очередь Вишняковского сквера
Постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в регионе строительство соцобъектов, связанных с реализацией национальных проектов, возобновили с 18 апреля.
Так, работы по благоустройству второй очереди Вишняковского сквера, которые начались в апреле, организованы в строгом соответствии с санитарными требованиями. Несколько раз в течение дня сотрудникам подрядной организации измеряют температуру, у всех есть средства защиты.
- На территории оборудуют скейт-корт, детские и спортивные площадки, высадят больше трех тысяч деревьев и кустарников, сформируют прогулочные аллеи, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.
Сейчас идут работы первого этапа. Делают вертикальную планировку территории, а также ее разметку для дальнейшего обустройства детских и спортивных площадок, прогулочных аллей.
Через 10 дней приступят к укладке тротуарной плитки. Также стартуют работы по прокладке коммуникаций для организации автополива газонов.
Напомним, основную территорию Вишняковского сквера привели в порядок в 2017 году.
ИСТОЧНИК KP.RU