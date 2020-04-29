2020-04-29T12:24:04+03:00
Происшествия

На Кубани осудят мужчину, который убил знакомую, завернул ее в ковер и спрятал в погребе

Следователь завершил расследование уголовного дела
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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Трагедия произошла в ночь на 18 января. Как ранее сообщалось, мужчина выпивал со своей сожительницей и 47-летней знакомой у себя дома на улице Ленинградской в Гулькевичи. Вскоре между ним и гостьей произошла ссора на бытовой почве, женщина стала его оскорблять.

Обвиняемый начал бить женщину по голове, а также стал душить ее. После этого мужчина вывел пострадавшую на улицу, где оставил на время, но потом вернул в дом.

Проснувшись на следующий день, злоумышленник увидел женщину без признаков жизни и завернул ее в ковер, после чего отнес в ванную. Потом мужчина переложил тело в шкаф и решил отвезти эту мебель на дачу. Это он сделал со своим братом на арендованном автомобиле. Далее потерпевшую в ковре спрятали в погребе, присыпав ветками.

- Сожительница обвиняемого, заметив подозрительные действия мужчины, 31 января сообщила об этом в полицию, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователем завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 47-летней знакомой, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное ело в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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