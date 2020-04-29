В Каневском районе иномарка врезалась в дерево
28 апреля в 00:10 на автодороге станица Каневская-станица Березанская произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем машины марки «Мицубиси Ланцер» превысил скорость и не справился с управлением. Он съехал на обочину и врезался в дерево с последующим опрокидыванием.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля, 20-летний и 18-летний пассажиры получили травмы.
- Все обстоятельства выясняются. Водитель автомобиля был без водительского удостоверения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
На дорогах региона 28 апреля произошло 18 ДТП, в которых 1 человек погиб и 23 получили ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU