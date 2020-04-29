2020-04-29T12:45:33+03:00
Происшествия

В Каневском районе иномарка врезалась в дерево

Пострадали три человека
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
Изменить размер текста:

28 апреля в 00:10 на автодороге станица Каневская-станица Березанская произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем машины марки «Мицубиси Ланцер» превысил скорость и не справился с управлением. Он съехал на обочину и врезался в дерево с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля, 20-летний и 18-летний пассажиры получили травмы.

- Все обстоятельства выясняются. Водитель автомобиля был без водительского удостоверения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах региона 28 апреля произошло 18 ДТП, в которых 1 человек погиб и 23 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре открылись более 30 продовольственных рынков и ярмарок
В Краснодаре задержаны велосипедисты, которые испортили граффити на здании администрации
Обманул старика: в Сочи мужчина продал взятый в аренду у пенсионера бульдозер
Байкерам, устроившим демарш во время карантина, начали приходить повестки от ГИБДД
Союз журналистов Кубани обратился к губернатору с просьбой о поддержке СМИ
В Каневском районе иномарка врезалась в дерево
На Кубани осудят мужчину, который убил знакомую, завернул ее в ковер и спрятал в погребе
В Краснодаре благоустраивают вторую очередь Вишняковского сквера
На Кубани запретили ходить в лес до 18 мая
В Крыловском районе виновника смертельного ДТП осудили на пять лет
ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 29 апреля 2020 года: заболел 5-летний ребенок, 23 человека на ИВЛ
Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил Краснодарский театр драмы имени Горького с юбилеем
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 апреля 2020 года увеличилось еще на 63
На Кубани специалисты МЧС продолжают дезинфицировать железнодорожные вокзалы и аэропорты
В Абинске местный житель повредил три автомобиля
На Кубани условия содержания граждан в обсерваторах регулируются требованиями Роспотребнадзора
Глава Краснодара Евгений Первышов поздравил театр драмы со 100-летним юбилеем
В центре Сочи в лобовую столкнулись такси и ВАЗ