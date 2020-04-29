В Каневском районе иномарка врезалась в дерево

29 Апр 2020 2020-04-29T12:45:33+03:00

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28 апреля в 00:10 на автодороге станица Каневская-станица Березанская произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем машины марки «Мицубиси Ланцер» превысил скорость и не справился с управлением. Он съехал на обочину и врезался в дерево с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля, 20-летний и 18-летний пассажиры получили травмы.

- Все обстоятельства выясняются. Водитель автомобиля был без водительского удостоверения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах региона 28 апреля произошло 18 ДТП, в которых 1 человек погиб и 23 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU