2020-04-29T13:17:26+03:00
Общество

Союз журналистов Кубани обратился к губернатору с просьбой о поддержке СМИ

Из-за распространения инфекции практически остановилась подписная кампания региональных изданий
Александра ПОДУШКО
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Фото: Наталья СаенкоФото: Наталья Саенко
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Союз журналистов Кубани обратился к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой о поддержке СМИ. Отрасль в условиях пандемии оказалась на грани выживания. Региональные СМИ фактически лишились основных источников существования. Рекламные доходы с начала введения карантина упали по разным редакциям от 55 до 70 процентов.

Также, как сообщает Союз журналистов Кубани, практически остановилась подписная кампания региональных газет и журналов. Ее проведение в условиях карантина, становится невозможной. Также значительно выросли тарифы Почты России на доставку. Закрылась большая часть точек розничных продаж газет.

Но несмотря на это, газеты, теле- и радиокомпании, интернет-редакции продолжают вести большую информационную и разъяснительную работу с населением, оперативно рассказывают о происходящих событиях.

Союз журналистов Кубани предложил меры по поддержке СМИ. Вот некоторые из них: включить предприятия отрасли в перечень наиболее пострадавших в период пандемии, снизить ставку по налогу на имущество с 2 до 0,5 процента, уменьшить арендные платежи, создать на краевом уровне систему грантов и поддержки творческих проектов .

Как считают в Союзе журналистов, эти меры могли бы способствовать стабилизации экономики СМИ, сохранению тиражей и зарплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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