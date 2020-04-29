Союз журналистов Кубани обратился к губернатору с просьбой о поддержке СМИ

29 Апр 2020 2020-04-29T13:17:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Союз журналистов Кубани обратился к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой о поддержке СМИ. Отрасль в условиях пандемии оказалась на грани выживания. Региональные СМИ фактически лишились основных источников существования. Рекламные доходы с начала введения карантина упали по разным редакциям от 55 до 70 процентов.

Также, как сообщает Союз журналистов Кубани, практически остановилась подписная кампания региональных газет и журналов. Ее проведение в условиях карантина, становится невозможной. Также значительно выросли тарифы Почты России на доставку. Закрылась большая часть точек розничных продаж газет.

Но несмотря на это, газеты, теле- и радиокомпании, интернет-редакции продолжают вести большую информационную и разъяснительную работу с населением, оперативно рассказывают о происходящих событиях.

Союз журналистов Кубани предложил меры по поддержке СМИ. Вот некоторые из них: включить предприятия отрасли в перечень наиболее пострадавших в период пандемии, снизить ставку по налогу на имущество с 2 до 0,5 процента, уменьшить арендные платежи, создать на краевом уровне систему грантов и поддержки творческих проектов .

Как считают в Союзе журналистов, эти меры могли бы способствовать стабилизации экономики СМИ, сохранению тиражей и зарплат.

ИСТОЧНИК KP.RU