2020-04-29T13:38:45+03:00
Общество

Обманул старика: в Сочи мужчина продал взятый в аренду у пенсионера бульдозер

Мошенник пойман полицией
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Полиция задержала обманувшего старика в Сочи мошенника. Фото ГУВД ККПолиция задержала обманувшего старика в Сочи мошенника. Фото ГУВД КК
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В отдел полиции Лазаревского района Сочи обратился 85-летний житель поселка, рассказавший весьма печальную историю. По словам пенсионера, он поддался на уговоры малознакомого человека и сдал ему в аренду свой бульдозер.

В оговоренный срок технику владельцу не вернули-более того, арендатор бульдозера и вовсе перестал выходить на связь.

В результате проведенных оперативниками розыскных мероприятий, полицией в соседнем регионе задержан 44-летний мужчина. В отделе полиции он рассказал, что и не планировал возвращать арендованный бульдозер законному владельцу, а хотел неплохо подзаработать на мнимой «сделке». Поэтому и продал чужую технику за 300 тысяч рублей, а деньги потратил на свои нужды.

Следственным подразделением УВД Сочи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет,- сообщает ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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