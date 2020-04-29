2020-04-29T14:27:36+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержаны велосипедисты, которые испортили граффити на здании администрации

Свои «подвиги» они сняли на видео и выложили в соцсети
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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28 апреля компания молодых людей ездила на велосипедах по центру города, нарушая правила карантина. А один из них баллончиком испортил граффити работы итальянского мастера на стене муниципального концертного зала. Полицейским быстро удалось задержать нарушителей карантина. Под подозрение попали сразу шесть человек в возрасте от 17 до 26 лет.

Сумма штрафов для каждого может составить более 30 тысяч рублей. Также установлена личность вандала, испортившего стену концертного зала, который скрылся до задержания остальных, надев на себя вещи своего знакомого.

Как рассказал начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко, кроме того, каждому из задержанных предстоит выплатить штраф в 800 рублей за нарушение ПДД. Молодые люди ездили на велосипеде по пешеходной дорожке, а не по краю проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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