2020-04-29T14:37:15+03:00
Общество

В Краснодаре открылись более 30 продовольственных рынков и ярмарок

Они могут работать с соблюдением всех санитарных требований
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре на 29 апреля работают продовольственные рынки и ярмарки по 31 адресу, кроме того, работают три ярмарки, где продают семена и саженцы, а по субботам открыты три ярмарки выходного дня.

Все эти объекты могут работать только при условии соблюдений всех санитарных требований. Их регулярно проверяют сотрудники администрации краевого центра. Покупатели должны соблюдать социальную дистанцию, помочь в этом им должна разметка.

- Продавцы получили замечания за то, что работали без масок или были без перчаток. Также перед входом в несколько магазинов не было наглядной информации о необходимости соблюдения дистанции. Эти нарушения сразу же устранили, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Информацию о нарушениях на ярмарках жители могут сообщать по номерам 218-98-00, 218-98-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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