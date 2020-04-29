На Кубани нашли инвестора для реконструкции четырех мусорных полигонов

29 Апр 2020 2020-04-29T15:59:42+03:00

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В Краснодарском крае продолжается реализация мусорной реформы. Уже в половине районов вывозом и утилизацией отходов занимаются региональные операторы, с 1 октября они охватят все муниципалитеты. Пока еще не решен вопрос с тарифами для жителей и организаций в Крымской и Тимашевской зонах. Есть ряд других проблем.

- Уже сейчас жители должны чувствовать положительные изменения от их деятельности. Непозволительно завышать количество людей в квитанциях, а такие жалобы сейчас мне поступают. В условиях карантина будем решать эти вопросы дистанционно. Также поступает информация, что не хватает абонентских центров. Как только эпидситуация стабилизируется, в каждом населенном пункте появятся специалисты, которые смогут проконсультировать каждого потребителя, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Краснодарскому краю требуются 29 новых лицензированных полигонов, их строительством и модернизацией существующих могут заняться региональные операторы.

Уже найден инвестор для обновления полигонов в Абинске, Варениковской, хуторе Копанском и Тимашевском районе. Также подписано соглашение о реконструкции свалки в Кореновском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU