2020-04-29T15:59:42+03:00
Общество

На Кубани нашли инвестора для реконструкции четырех мусорных полигонов

Региональные операторы начнут работать во всех районах края с 1 октября
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае продолжается реализация мусорной реформы. Уже в половине районов вывозом и утилизацией отходов занимаются региональные операторы, с 1 октября они охватят все муниципалитеты. Пока еще не решен вопрос с тарифами для жителей и организаций в Крымской и Тимашевской зонах. Есть ряд других проблем.

- Уже сейчас жители должны чувствовать положительные изменения от их деятельности. Непозволительно завышать количество людей в квитанциях, а такие жалобы сейчас мне поступают. В условиях карантина будем решать эти вопросы дистанционно. Также поступает информация, что не хватает абонентских центров. Как только эпидситуация стабилизируется, в каждом населенном пункте появятся специалисты, которые смогут проконсультировать каждого потребителя, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Краснодарскому краю требуются 29 новых лицензированных полигонов, их строительством и модернизацией существующих могут заняться региональные операторы.

Уже найден инвестор для обновления полигонов в Абинске, Варениковской, хуторе Копанском и Тимашевском районе. Также подписано соглашение о реконструкции свалки в Кореновском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительнице Краснодара грозит срок за публикацию интимных фото любовницы мужа
На Кубани из-за коронавируса у пациента закрыли подразделение Северской ЦРБ
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
В Сочи 3-летнего ребенка ударила рогами корова, которая забрела во двор
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
На Кубани акция «Георгиевская лента» ушла в онлайн
ГК ВТБ Лизинг в первом квартале нарастил чистую прибыль на треть
В Краснодарском крае за помощью во время эпидемии коронавируса обратились 5,4 тысячи граждан
На Кубани нашли инвестора для реконструкции четырех мусорных полигонов
Приезжий в Сочи арендовал шесть грузовиков и немедленно их продал
В Краснодаре открылись более 30 продовольственных рынков и ярмарок
В Краснодаре задержаны велосипедисты, которые испортили граффити на здании администрации
Обманул старика: в Сочи мужчина продал взятый в аренду у пенсионера бульдозер
Байкерам, устроившим демарш во время карантина, начали приходить повестки от ГИБДД
Союз журналистов Кубани обратился к губернатору с просьбой о поддержке СМИ
В Каневском районе иномарка врезалась в дерево
На Кубани осудят мужчину, который убил знакомую, завернул ее в ковер и спрятал в погребе
В Краснодаре благоустраивают вторую очередь Вишняковского сквера
На Кубани запретили ходить в лес до 18 мая
В Крыловском районе виновника смертельного ДТП осудили на пять лет
ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 29 апреля 2020 года: заболел 5-летний ребенок, 23 человека на ИВЛ
Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил Краснодарский театр драмы имени Горького с юбилеем
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 апреля 2020 года увеличилось еще на 63
На Кубани специалисты МЧС продолжают дезинфицировать железнодорожные вокзалы и аэропорты
В Абинске местный житель повредил три автомобиля
На Кубани условия содержания граждан в обсерваторах регулируются требованиями Роспотребнадзора
Глава Краснодара Евгений Первышов поздравил театр драмы со 100-летним юбилеем
В центре Сочи в лобовую столкнулись такси и ВАЗ