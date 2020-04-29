2020-04-29T19:14:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодарском крае за помощью во время эпидемии коронавируса обратились 5,4 тысячи граждан

Жителям края помогают соцработники и волонтеры
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Горячая линия министерства труда и социального развития Кубани за время эпидемии коронавируса приняла 5,4 тысячи обращений от пожилых людей и инвалидов. Она работает по номеру 8(800) 200-74-37.

Социальные работники и волонтеры помогают с покупкой продуктов и лекарств, уборкой по дому и с другими бытовыми вопросами.

– Все, кто работает с пожилыми людьми, прошли необходимый инструктаж, имеют средства защиты от вируса. Самостоятельно посещать пожилых родственников во время пандемии жителям не рекомендуется. Вместе с продуктами вы можете принести своим родным опасную инфекцию, даже не подозревая об этом, – добавили в ведомстве.

Помимо этого соцработники и без звонков посещают всех граждан, состоящих на учете в соцзащите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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