На Кубани акция «Георгиевская лента» ушла в онлайн

29 Апр 2020 2020-04-29T16:23:46+03:00

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Ежегодная акция «Георгиевская лента» на Кубани в этом году изменила свой формат из-за коронавируса. В канун 75-летия Победы все желающие смогут присоединиться к ней онлайн.

– Чтобы принять участие в онлайн-акции, нужно подписаться на страницу, сфотографироваться с георгиевской лентой, сохранившейся с прошлого года, или использовать маску. Далее опубликуйте полученное фото у себя в социальных сетях с хэштегом #георгиевскаялентаонлайн и ссылкой на @lenta.kubani. Также вы можете пожертвовать средства на приобретение медоборудования, – сообщили организаторы акции.

При этом продолжится раздача ленточек и в традиционном формате. В муниципалитеты поступит 800 тысяч лент, которые можно получить в магазинах, аптеках и на АЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU