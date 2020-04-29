На Кубани акция «Георгиевская лента» ушла в онлайн
Ежегодная акция «Георгиевская лента» на Кубани в этом году изменила свой формат из-за коронавируса. В канун 75-летия Победы все желающие смогут присоединиться к ней онлайн.
– Чтобы принять участие в онлайн-акции, нужно подписаться на страницу, сфотографироваться с георгиевской лентой, сохранившейся с прошлого года, или использовать маску. Далее опубликуйте полученное фото у себя в социальных сетях с хэштегом #георгиевскаялентаонлайн и ссылкой на @lenta.kubani. Также вы можете пожертвовать средства на приобретение медоборудования, – сообщили организаторы акции.
При этом продолжится раздача ленточек и в традиционном формате. В муниципалитеты поступит 800 тысяч лент, которые можно получить в магазинах, аптеках и на АЗС.
ИСТОЧНИК KP.RU