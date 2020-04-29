2020-04-29T19:25:16+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани из-за коронавируса у пациента закрыли подразделение Северской ЦРБ

Заболевшего отправили в госпиталь Горячего Ключа
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Северском районе Краснодарского края 29 апреля на карантин закрыли стационар в поселке Ильском. У одного из пациентов обнаружена коронавирусная инфекция. Его уже перевели в госпиталь Горячего Ключа. Все остальные пациенты и медики остались в стационаре, который полностью закрыт.

- Карантин введен в подразделении Северской ЦРБ в поселке Ильском для недопущения распространения инфекции в терапевтическом отделении №2 и отделении паллиативной медицинской помощи, согласно санитарным требованиям, - сообщают в краевом оперативном штабе.

На карантине остались 30 пациентов и 17 сотрудников больницы. Все они сдали анализ на коронавирус и чувствуют себя хорошо. Их уже обеспечили горячим питанием.

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 апреля 2020 года увеличилось на 63 человека. Таким образом, на Кубани зарегистрирован уже 951 заразившийся, 20 человек скончались от осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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