Жительнице Краснодара грозит срок за публикацию интимных фото любовницы мужа

29 Апр 2020 2020-04-29T19:48:28+03:00

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Следователи Краснодара возбудили уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которая опубликовала интимные фотографии любовницы своего 39-летнего гражданского мужа по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Пара раньше жила вместе и воспитывала общего ребенка, однако какое-то время назад они стали жить раздельно.

В один из дней супруга пришла к нему домой, проверила компьютер и обнаружила интимные фото 32-летней любовницы мужа. Женщина забрала жесткий диск, и уже дома опубликовала обнаженные фотографии своей соперницы в одном из краснодарских пабликов.

Когда любовница узнала, что ее фото обнародованы, она тут же обратилась в правоохранительные органы. Теперь мстительной жене грозит до двух лет лишения свободы, сообщает портал «Южные дела» со ссылкой на следователя по особо важным делам СО СКР по Центральному округу Краснодара Сергея Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU