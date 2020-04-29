Мэр Сочи призвал жителей оставаться дома на майских праздниках

29 Апр 2020 2020-04-29T22:23:22+03:00

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Глава города Сочи Алексей Копайгородский призвал жителей курорта на майских праздниках не покидать свои квартиры.

- Мы просим жителей с пониманием отнестись ко всем ограничительным мероприятиям, и настоятельно рекомендуем горожанам оставаться в праздничные дни дома, в кругу семьи, - заявил мэр.

По его словам, до 12 мая рейдовые группы продолжат в Сочи дежурство в усиленном режиме. Мониторинговые группы будут контролировать ситуацию в парках и на пляжах, в прибрежной и лесной зоне. Кроме того, патрулирование будет вестись и на воде.

По информации пресс-службы мэрии Сочи, сотрудники линейного отдела полиции оформляют административные протоколы на сочинцев, которые находились в море или на побережье без уважительной причины.

ИСТОЧНИК KP.RU