«Спасибо врачам!»: В Краснодаре художник рисует граффити в поддержку медиков напротив больницы

29 Апр 2020 2020-04-29T23:42:56+03:00

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Медиков Кубани поддержал представитель уличного искусства. В Краснодаре художник Евгений Аморфис рисует огромное граффити на стене жилого дома по улице 1 мая, 234 что рядом с Краевой клинической больницей №1.

На его рисунке изображен медработник на фоне алого сердца и надпись «Спасибо врачам!». Ее медики смогут увидеть из окон больницы и по пути на работу.

Во время эпидемии сложнее всего приходится медикам, которые буквально живут на работе и продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU