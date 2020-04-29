«Спасибо врачам!»: В Краснодаре художник рисует граффити в поддержку медиков напротив больницы
Медиков Кубани поддержал представитель уличного искусства. В Краснодаре художник Евгений Аморфис рисует огромное граффити на стене жилого дома по улице 1 мая, 234 что рядом с Краевой клинической больницей №1.
На его рисунке изображен медработник на фоне алого сердца и надпись «Спасибо врачам!». Ее медики смогут увидеть из окон больницы и по пути на работу.
Во время эпидемии сложнее всего приходится медикам, которые буквально живут на работе и продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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